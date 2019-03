Polémique Série ‘’Maîtresse d’un homme marié’’ - AKD répond : « on peut permettre aux télénovelas de s’embrasser, mais pas aux Sénégalais »

L’ONG Jamra qui veille aux mœurs au Sénégal, a critiqué le contenu de la série ‘’Maîtresse d’un homme marié’’. En réaction, les acteurs culturels se sont prononcés sur la question, hier, en marge de la conférence de presse de la préparation de la Journée mondiale du théâtre.



Selon le coordonnateur du comité d’organisation de la Journée mondiale du théâtre, Abdel Kader Diarra, il faut faire la part des choses en rappelant que la culture européenne n’est pas celle sénégalaise.



« On peut permettre aux telenovelas de s’embrasser, mais n ne peut pas permettre aux Sénégalais de le faire. Toute culture est à la base de l’art », discerne-t-il.



Bien avant, M. Diarra avait laissé entendre qu’il faudrait mener une réflexion sur les séries pour trouver le juste milieu.













Walfquotidien

