Polemique autour de l’exploitation du zircon dans le desert de Lompoul : GCO apporte « sa part de vérité » Depuis plusieurs semaines, l'exploitation du zircon par Eramet Grande Côte Opérations (GCO) dans le désert de Lompoul suscite des contestations. Face à ces critiques, l'entreprise a publié un communiqué ce jeudi 9 janvier, comme rapporté par Sud Quotidien , pour clarifier ses pratiques et défendre son bilan.

Eramet GCO affirme exercer ses activités au Sénégal dans le respect strict des lois et réglementations en vigueur, notamment en matière minière et environnementale. L'entreprise précise travailler sous la supervision des autorités sénégalaises, avec deux administrateurs sénégalais siégeant à son conseil d'administration.



Sur le plan environnemental, l'entreprise met en avant ses engagements prioritaires. Selon le communiqué relayé par Sud Quotidien , aucune substance chimique n'est utilisée pour extraire les sables minéralisés. « Nous nous conformons aux normes internationales les plus strictes, notamment celles de l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Les sables sont pompés, triés par densité, et 98 % du sable est restitué à l'arrière de l'installation », affirme Eramet. De plus, elle insiste sur ses efforts de réhabilitation environnementale, annonçant avoir restitué plus de 1 000 hectares de terres réhabilitées aux autorités compétentes.



Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), Eramet GCO indique avoir intensifié le dialogue avec les communautés locales en 2024. L'entreprise rapporte que deux auditeurs indépendants ont mené 800 entretiens afin de recueillir les avis des populations.



Elle affirme que son programme de réinstallation, élaboré en concertation avec les parties prenantes, a permis de fournir des logements modernes avec accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que des infrastructures communautaires telles que des mosquées, des écoles et des postes. de santé.



Par ailleurs, l'entreprise annonce un projet touristique dans la région de Lompoul. « Nous avons pris l'engagement volontaire de développer L'Oasis du Sénégal, un nouveau site touristique qui s'étend sur plus de 300 hectares », explique le communiqué. Ce site accueille déjà un opérateur et prévoit l'installation de cinq autres dans les mois à venir.



Enfin, Eramet GCO a rencontré en avant son impact économique : en 2023, l'exploitation du zircon aurait généré 97 milliards de FCFA de retombées économiques et près de 2 000 emplois durables. L'entreprise se positionne également comme le cinquième contributeur minier au budget de l'État, un fait corroboré par le dernier rapport de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).



Avec cette déclaration, Eramet Grande Côte Opérations entend répondre aux critiques tout en mettant en lumière ses efforts et contributions dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques.



