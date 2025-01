Polémique autour de la réfection de la morgue de l’hôpital régional: Le Directeur dénonce l’attitude de l’Association « Sauver Saint-Louis »

« La réalité, c’est qu’ils ne sont pas animés de bonne foi et donc je pense que je vais couper court avec leur association. Parce que la première fois, les acteurs avaient sorti des images de l’hôpital sans autorisation. Je les ai appelés pour leur dire que ce n’est pas bien, mais ils ont refait encore la même chose », a-t-il fustigé.



Et de rappeler : « il m’a été donné de constater une collecte de fonds pour réfectionner la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis. Je voudrais préciser que j’avais reçu cette Association, qui avait souhaité me remettre des climatiseurs destinés à la morgue. Et lors de l’audience, ils n’ont pas remis de climatiseurs mais m’ont demandé l’autorisation de visiter la morgue. Malheureusement, à l’issue de cette visite, ils ont pris des images qu’ils ont diffusé au niveau des réseaux sociaux, tout en organisant sur la sensibilité des personnes, une collecte de fonds, dont l’hôpital n’est ni de près ni de loin impliqué ».



Face à cette situation, le directeur de l’hôpital a fustigé avec la dernière énergie, la procédure entreprise par ladite association pour venir en appui à cet hôpital. « Ce n’est pas normal de quémander de l’argent sur le dos de l’hôpital, en se basant sur des images. Ce n’est pas bien, ni pour la structure ni pour Saint-Louis. Ils n’ont jamais eu l’autorisation de filmer et même, après avoir filmé, ils auraient pu avant de publier, demander l’autorisation de l’autorité », a-t-il déclaré, avant de préciser que la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis fonctionne.



« S’il y avait des soucis au niveau de l’hôpital, il y a le personnel et les partenaires sociaux qui sont là. Moi-même j’allais informer tout le monde si celle-ci ne fonctionnait pas, afin de trouver des solutions. Mais tel n’est pas le cas », a-t-il martelé.