Polémique avec Diafra Sakho : Omar Daf s’explique

Dans une longue interview avec nos confrères du quotidien Stades, l’un des membres du staff des Lions du Sénégal Omar Daf explique ses rapports avec Diafra Sakho. Au sortir du mondial 2018, de nombreux médias évoquaient de sérieux problèmes entre les deux. Mais, Omar Daf nie tout.



« Je n’ai jamais eu de problème avec Diafra Sakho. Les gens cherchent la petite bête. Je le répète, je n’ai jamais eu de problème avec Diafra. Je suis un entraîneur et je suis là pour faire mon travail.

Et par professionnalisme, tout ce qui se passe dans un vestiaire doit y rester. Pour moi, il n’y a aucun souci et on a bien travaillé dans cette compétition», a expliqué l’ancien défenseur de l’équipe nationale du Sénégal.



Et d’ajouter : « Franchement, je n’ai pas l’habitude de parler sur ce qui se passe autour de mon équipe. Quand on part en compétition, on a 23 joueurs qui doivent se mettre au service de leur pays. Qu’on soit sur le banc, sur le terrain, on doit tous être derrière l’équipe ».











Thierno Malick Ndiaye