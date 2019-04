Polémique dans le staff des Lions: Aliou Cissé remplace Omar Daf

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Impossible pour Oumar Daf de se libérer pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) du 22 juin au 19 juillet, en Egypte. Ainsi, le coach de l’équipe nationale, Aliou Cissé a trouvé un remplaçant d’Omar Daf.



Selon le journal Stades, il s’agit de Joseph Koto, l’entraîneur de l’Equipe nationale U-23. Une décision prise ce dimanche au cours d’un déjeuner entre les deux techniciens, le directeur technique Mayacine Mar et le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor.



Joseph Koto a été critiqué ces derniers temps après l’élimination de l’équipe nationale U23 lors des qualifications de la CAN U23 par la Guinée. Il va collaborer avec le sélectionneur national Aliou Cissé à la prochaine coupe d’Afrique.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos