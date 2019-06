Polémique sur Nationalité « sénégalaise » de Miss Côte d’Ivoire : Mamadou Coulibaly réagit

Pour sa part, l’organisateur Victor Yapobi a précisé que : « Ce n’est pas le COMICI qui délivre les certificats de nationalité ou encore qui octroie la nationalité, TARA GEUYE est ivoirienne au vu des documents qu’elle a présentés au COMICI ».



Au vu de toutes ces dérives, les politiques s’en mêlent en la personne de Mamadou Coulibaly de donner son avis sur le sujet : « Je suis un Ivoirien sans précision. Et le jour où nous serons tous des Ivoiriens sans précision, nous nous serons libérés du tribalisme, et de la division et nous pourrons enfin construire une nation unie, forte et prospère. Rejoignez-moi pour réaliser ce projet. »



Il faut dire que cette polémique met mal à l’aise la nouvelle élue Gueye qui a conclu tout simple : « Ma mère est ivoirienne et mon père est sénégalais et je suis ivoirienne ». Pourvu qu’après toutes ces agitations, la polémique puise s’éteindre.



IGFM