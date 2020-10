Polémique sur le coût d’acquisition des véhicules devant remplacer «les 7 places»: Les précisions de Oumar Youm

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a été interpellé hier à l’Assemblée nationale par les députés sur le coût d’acquisition des véhicules devant remplacer les véhicules dits «de 7 places» sur le segment du transport interurbain.



. A l’entendre, la polémique qui enfle autour de cette affaire n’est que du cinéma. D’après Me Youm, les gens qui entretiennent cette diversion sont partis des 900 milliards, le coût total des 45 000 véhicules qu’ils ont divisés par 20 véhicules. Ce qui leur a donné 45 millions.



Ensuite, regrette-t-il, ils ont conclu que c’est le prix à l’unité d’un véhicule. Donnant les vrais chiffres, Me Oumar Youm fait savoir que le coût d’un véhicule est de 16,900 millions francs CFA hors taxe sur le marché actuel. Par ailleurs, il juge le prix bon. Avant de préciser qu’il n’y a pas d’exclusivité sur l’attribution des marchés concernant le renouvellement du parc automobile. Mais, toute entreprise qui veut y participer va devoir signer une convention cadre avec l’Etat du Sénégal.

Avec L'As

