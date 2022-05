Polémique sur les Législatives : Le peuple otage des politiciens

Dans un contexte où l’inflation est de plus en plus galopante et que les pères de famille cherchent le diable pour lui tirer la queue, les politiciens, surtout ceux qui font de la politique un métier, prennent le pays en otage.



La polémique née du contentieux ante élections législatives du 31 juillet 2022, a complètement mis le pays à l’arrêt. Dans un contexte où les ressources naturelles sont convoitées et exploitées et que les retombées tardent à se faire sentir, l’inflation continue de galoper.



Le débat politicien est en train d’occulter les urgences. Au regard du discours politicien et des accusations et contre accusations que s’envoient les acteurs politiques, ces temps-ci, les Sénégalais qui ont besoin que leurs préoccupations quotidiennes soient prises en charge, sont pris en otage.



Le mal du débat politicien, c’est qu’il est sans intérêt pour le peuple, tenaillé par la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le sous-emploi. Comme dans une guerre non conventionnelle, chaque camp use de son arme de destruction, pour mitrailler son adversaire, afin de se frayer un passage vers un scrutin législatif mal barré. Pendant ce temps, les véritables préoccupations des Sénégalais semblent être oubliées.



En tout cas, avec les secteurs vitaux du pays qui sont dans une précarité ambiante, il y a lieu de douter de leur prise en charge. Au contraire, on semble choisir de biaiser le débat sur les urgences du peuple, par un discours qui n’apporte rien aux goorgorlous.



Aujourd’hui, les Sénégalais sont plus intéressés par des débats qui portent sur la diminution de la cherté de la vie, la santé, l’emploi des jeunes, la sécurité etc… Le peuple pris en otage, est plus préoccupé par sa survie. Les politiciens qui aspirent à abréger ses souffrances, ne sont pas ceux qui vivent dans l’opulence avec leurs affidés, alors que la population tire la queue du diable.



À la place des stratégies pour éliminer l’adversaire, les politiciens sont plutôt attendus sur des réflexions autour de programmes qui rendent l’espoir.















Tribune