Polémique sur les chips d’Auchan : des analyses rassurent sur les produits retirés des rayons par le ministère du Commerce On en sait un peu plus sur les chips Auchan (Tuiles Salées Auchan) qui avaient été retirés des rayons par le ministère du Commerce, suite à la publication d'une vidéo sur Facebook indiquant que les chips auraient causé une intoxication suivie d'une hospitalisation à des personnes.

Instruction a été donnée à la Division de la Consommation et de la Sécurité des Consommateurs de contrôler le produit incriminé, en effectuant des prélèvements et en isolant la totalité du stock dans tous les magasins, à titre conservatoire.



Il ressort des résultats des analyses microbiologiques effectuées et des résultats du Laboratoire national d'analyses et de contrôle (LANAC), selon un communiqué d’Auchan Retail Sénégal, que le produit ne présente aucun danger et qu’il est propre à la consommation.



D’après la même source, aucune bactérie ou molécule susceptible de causer une intoxication alimentaire n'a été retrouvée.

L’As



