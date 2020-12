Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Polémique sur les réseaux sociaux: La Video de Pape Diouf, partagée a été prise lors de de remise du prix Macky pour le dialogue en Afrique Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| La video de Pape Diouf, chantant le mérite du Chef de l’Etat, Macky Sall circule sur la toile et installe une polémique. Partagée entre internautes sur les réseaux sociaux, des détracteurs veulent mettre en mal, le Président Sall avec l’opinion nationale. L’auteur ou les auteurs de cette manipulation cherchent à convaincre les Sénégalais, sur un éventuel manque de respect du Chef de l’Exécutif, suite aux multiples interdits du Préfet de Dakar, visant à reprendre les mesures barrières pour combattre la deuxième vague de Covid 19.

La polémique semble bien être une affaire de Sénégalais. Des politiciens, militants de la politique-politicienne profitent bien de situations pour peindre en noir le Chef de l’Etat, Macky Sall. Ce choix de faire de la politique virtuelle est revenu avec la video du chanteur Pape Diouf, intensément, partagée à travers l’internet, pour attribuer à Macky Sall, un non-respect des instructions, découlant de l’arrêté préfectoral, interdisant les rassemblements et autres…



Les auteurs de ce partage intensif, veulent davantage appeler les Sénégalais à une désobéissance motivée. Mais, c’est de la peine perdue. Puisque, la video en question est antérieure à la prise de cet arrêté préfectorale. L’artiste-musicien Pape Diouf, généreux dans l’effort, avait trouvé une parade pour louer les valeurs de Macky Sall. La video, révèle-t-on, a été prise à l’occasion de la cérémonie officielle de remise du prix Macky pour le dialogue en Afrique.



Ledit évènement avait coïncidé avec l'anniversaire du président Sall. A ce jour majestueux du 11 décembre pour le Chef de l’Etat, le chanteur Pape Diouf en avait profité pour chanter le Sénégal émergent. Il s’agit d’un hommage rendu, avant de lui offrir un magnifique tableau d'art.



Certains, ayant un esprit positif, constate-t-on, avaient trouvé même, de très noble, le geste du chanteur qui avait fait montre d’un patriotisme indéfectible à l’égard du gardien de la constitution.



A retenir que cette video est loin d’être prise après l’arrêté préfectoral. Et, le partage fait pour détourner les populations sur les enjeux du moment répond tout simplement à des exigences ou pratiques de la manipulation, un art qui profite bien à des hommes malintentionnés. Rien d'autre...









