Police / Départ des papys à la retraite : Macky leur rajoute un bonus de 2 ans et demi d’activité

Le Président Macky Sall a prolongé exceptionnellement, de 30 mois le départ à la retraite de policiers.



Dans l’administration sénégalaise, plus on vieillit, plus on veut rester en place. Les papys s’accrochent solidement à leurs postes ad vitam aeternam. Mais ici, tel n’est pas le cas. Le Président Macky Sall a décrété le gel, à titre exceptionnel, des départs à la retraite des brigadiers chefs et brigadiers des agents de Police, pour une période supplémentaire de trente (30) mois. Le présent décret prend effet à compter du 1er mars 2022.



D'aprés "Rewmi", l’annonce est faite par le ministre de l’Intérieur, Felix Antoine Diome. La raison d'un tel décret présidentiel, selon le ministre de l'Intérieur, est que le tableau des effectifs de la " Police nationale est négativement impacté par des années successives de faible recrutement, voire d'absence totale de recrutement ".



Poursuivant, Antoine Felix Diome indique sur les exposés de motifs que " les vagues de départs imminents à la retraite de gradés du corps des agents de police, risquent de dégarnir considérablement les rangs et partant, de créer un important déséquilibre sur le tableau des effectifs de la Police nationale.



Par ailleurs, le recrutement de quatre mille policiers adjoints volontaires, conjugué au rajeunissement considérable des effectifs des agents de police, rend nécessaire le maintien d'un personnel d'encadrement expérimenté, afin de garder un bon niveau de formation et d'encadrement, et ainsi, de prévenir les manquements pouvant survenir à l'occasion de la gestion de certains événements et manifestations. "



Ainsi, pour conserver un ratio acceptable de fonctionnaires de police, permettant d'assurer un encadrement optimal des effectifs des agents de police, " il convient de geler les départs à la retraite des gradés du corps, en prolongeant pour une période supplémentaire de trente mois, le service des brigadiers chefs et des brigadiers des agents de police, appelés à faire valoir leurs droits à une pension de retraite à compter du 1er mars 2022. "