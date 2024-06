Police Nationale : Délinquance Urbaine, Délinquance Routière, Trafic De Drogue…, ces défis qui attendent le DG Seydou Ndour EnQuête- Présidée par le ministre de l'Intérieur, la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, s’est déroulée jeudi à la Direction de la formation (ex-École nationale de police). . Après avoir salué les mérites de M. Ndour, le général Jean-Baptiste Tine a invité à réfléchir sur trois problématiques majeures de notre société actuelle : les cas d'agression et d’attaque à main armée, l’encombrement des voies publiques et l’insécurité routière.

Selon lui, de profondes réflexions devraient être engagées afin d’aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux. Ainsi, le général Tine a demandé au nouveau patron de la police, entre autres, d’intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité transnationale organisée, la migration irrégulière et le trafic de personnes et de drogue.



Le directeur général de la Police nationale est tout à fait en phase avec le ministre de l’Intérieur. En effet, Mame Seydou Ndour compte renforcer la lutte contre la délinquance urbaine, les agressions, les vols et les violences sous toutes leurs formes, en installant une "réelle police de proximité".



Concernant la sécurité routière, il promet de renforcer la compagnie de circulation, de la doter de moyens additionnels d’intervention, mais également d’étendre son déploiement. "Des mesures coercitives seront prises pour lutter contre les délinquants routiers, inciter au respect du Code de la route et, par conséquent, baisser le taux de mortalité sur nos routes", a-t-il prévenu.



"Avec le concours des autres services compétents de l’État, la police nationale jouera un rôle de premier plan dans la nécessaire réorganisation de la circulation des motocyclettes, notamment pour le respect de tous les prérequis, notamment le port du casque, l’identification à travers l'immatriculation", a ajouté le nouveau boss, déplorant ainsi la prolifération des motos-taxis.



Mame Seydou Ndour note également que l’action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalière, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, ainsi que le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes-frontière.



Sur la même lancée, le successeur de Seydou Bocar Yague promet de travailler à la mise sur pied effective d’une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime.



Lutte contre le trafic de drogue…



Le DG compte également s’atteler à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics, le terrorisme et le blanchiment d'argent.



"Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies, les trafics divers, les faux médicaments, le faux monnayage, etc. Ce combat passe par le relèvement des capacités des unités de lutte existantes et la formation du personnel dans ces domaines spécifiques. En effet, ce sont souvent des domaines qui nécessitent un savoir-faire particulier", a-t-il souligné, promettant de renforcer ces luttes.



Dans un autre registre, Mame Seydou Ndour s’engage à réorganiser l'accueil et l’orientation des usagers du service public de la police nationale, mais aussi à faciliter l’obtention des documents délivrés par les services de la Direction nationale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents.



Ainsi, Mame Seydou Ndour dit s'engager à travailler sans relâche pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée.

