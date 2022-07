"Police complice, rendez le corps de Pape Mamadou Seck" : Xrum Xax et un autre activiste arrêtés Après la conférence de presse de l'Administration pénitentiaire pour apporter des précisions quant à l'évasion de Pape Mamadou Seck, Karim Xrum Xax et un autre activiste étaient devant les lieux et pendant vingt (20) minutes, scandaient: "police complice, rendez le corps de Pape Mamadou Seck, Macky Sall criminel". Sommés de quitter, ils ont refusé avant d'être interpellés et mis dans la fourgonnette.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 15:33



