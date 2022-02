Police de l’air et des frontières Les travaux de construction de la Direction lancés La cérémonie de la pose de la première pierre du siège de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF), a eu lieu au camp Abdou Diassé, informe une note reçue à la rédaction de "Sud Quotidien". Le projet est destinée à accueillir les différents services, notamment la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT).

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

« Cette construction d’un montant de 525 000 € (près de 344 millions FCfa), est réalisée dans le cadre du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) sollicité par le Sénégal. Ce projet porte sur la lutte contre l’immigration irrégulière, le trafic de migrants et les pratiques assimilées », ajoute le document.



Financé par l’Union européenne (UE), à hauteur de 9 millions d’euros (près de 6 milliards FCFA), il a démarré le 29 octobre 2019, pour une durée de 3 ans. Il est mis en œuvre par CIVIPOL, opérateur du ministère de l’Intérieur français, en partenariat avec la FIIAPP, agence espagnole de coopération, et animé par une équipe sénégalo-européenne. Il entend, par une approche partenariale, globale et inclusive, soutenir prioritairement la lutte contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants, en associant les Forces de sécurité et de défense, et ce, dans le cadre du renforcement de la chaîne pénale.



Cette construction sera complétée par quatre antennes (Kédougou, Saly/Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor), pour un plus grand maillage du territoire par les services de la DPAF, la DNLT. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, et de la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson.















Sud Quotidien

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook