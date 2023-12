Police nationale : 1 375 nouveaux agents désormais opérationnels Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a présidé, ce mardi, la cérémonie de sortie des élèves de la 47e promotion de l’École nationale de Police. Elle est composée de 1375 élèves, dont 7 élèves commissaires, 30 élèves officiers, 121 sous-officiers et 1211 commissaires de police. La promotion compte également des étrangers dont cinq élèves commissaires de police et un élève officier. Arame NDIAYE



