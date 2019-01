Police nationale : Personne ne veut être l’adjoint du DG, Ousmane Sy

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau directeur général de la police, Ousmane Sy n’a toujours pas trouvé d’adjoint depuis son accession à la tête de la police nationale. Pour cause, indique Enquête, la plupart des hauts gradés susceptibles d’occuper ce poste préfèrent garder leur position actuelle.



D’après la même source, c’est parce que ce poste de directeur adjoint reste sans responsabilité qu’il n’est pas trop convoité par les hauts gradés car c’est le Dg qui occupe la plénitude des pouvoirs.



Cependant, cette situation n’est pas sans conséquence dans la chaîne de commandement de la police nationale. Ce, d’autant plus que, le directeur général ne peut pas tout gérer. Il lui faut, un adjoint pour pouvoir mener son rôle correctement, précisent les sources du journal.



Actuellement, c’est le Dg qui est obligé d’accomplir aussi bien son rôle que ce qui, normalement, devrait être transmis à son adjoint. Et, regrettent les informateurs du journal, cela ralentit l’activité de la police.

