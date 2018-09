Police nationale: le nouveau Dg déclare la guerre aux dérives sur les réseaux sociaux

Que les utilisateurs sénégalais des réseaux sociaux se le tiennent pour dit. Les dérives sur les réseaux sociaux ne resteront pas impunies, selon le Directeur général de la police. Ousmane Sy qui succédait hier, à Oumar Mal, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, promet de sévir contre les contrevenants.



« Les dérives sur les réseaux sociaux seront largement combattues. La police va mettre l’accent sur la prévention des menaces cybernétiques et la répression des infractions commises aux moyens des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’accompagner la société vers un cyberspace sécurisé et pacifié »