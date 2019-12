Policiers attaqués à Mbour : Moustapha Diakhaté dénonce... !

Mardi 24 Décembre 2019

Suite à l'attaque des pêcheurs de Mbour, Moustapha Diakahté, a réagi sur sa page Facebook pour apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité… Le post de Moustapha Diakhaté publié ici, in extenso : "L e gouvernement doit tout faire pour éradiquer ce grand banditisme. Si ce n’est pas le cas, le Ministère de la justice doit introduire dans le Code pénal des peines plancher pour toute personne qui porte atteinte à l’intégrité physique d’un représentant de l’autorité publique en uniforme : policier, gendarme, pompier, gardien de prison."



Attaquer un représentant de la République, c’est s’attaquer à la République. Toute la classe politique doit dénoncer ces comportements et apporter un soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité de la république du Sénégal.



