Politique : Abdou Mbow détecte des manœuvres de Sonko et Diomaye pour retarder la DPG Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), accuse le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, de manœuvres pour retarder la Déclaration de politique générale. Il dénonce une manipulation des règles et une violation de la Constitution, appelant les Sénégalais à en tirer les conséquences.



Les détails dans cette déclaration avec Birame Khary Ndaw.



