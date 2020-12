Politique: Khalifa Sall a rendu visite à Habib Sy

L’ancien maire de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall multiplie depuis quelque temps, les rencontres avec les leaders de l’opposition. Après Abdoul Mbaye, hier, Khalifa Ababacar Sall a rencontré ce mercredi, le président du parti de l’Espoir et de la Modernité/Yaakaaru reew mi. Et c’est Habib Sy lui-même qui en fait l’annonce.



“En notre qualité de président du parti de l’Espoir et de la Modernité/Yaakaaru reew mi et en compagnie de responsables du parti, nous avons reçu, en visite, M. Khalifa Ababacar Sall, leader du mouvement “Taxawu Senegaal”.



Nous avons procédé à un large échange de points de vue sur la situation politique du Sénégal, particulièrement, celle relative à l’opposition. Les deux parties ont convenu de se rencontrer prochainement pour une meilleure coordination de leurs actions”, informe l’ancien ministre sous le défunt régime.



