Politique / Saint-Louis . Momar Dièye, militant de la première heure de l'APR et conseiller départemental, quitte le navire marron-beige Une mauvaise nouvelle pour la Coalition Benno Bokk Yakaar : A Saint-Louis, Momar Dièye, militant de la première heure de l'APR et Conseiller départemental, a décidé de quitter le navire marron-beige. Voici in extenso, sa lettre de démission.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023 à 10:36

Monsieur le Coordonnateur,



Par le biais de cette correspondance, je formule ma démission irrévocable du parti Alliance Pour la République (APR), auquel j'ai ardemment dévoué mon temps et mon énergie depuis ses premiers instants, sous la tutelle bienveillante et éclairée de Feu Alioune Badara Cissé, mon mentor regretté.



Cette décision mûrement réfléchie, découle d'une profonde désillusion face aux manquements manifestes de vous-même et des instances dirigeantes locales du parti, auxquels j'ai consenti d'inlassables efforts et de nombreux sacrifices.



Il est douloureux de constater que les fondements mêmes, les piliers éthiques et les valeurs cardinales jadis incarnés par Feu Alioune Badara Cissé, depuis l'avènement de l'APR, ont été érodés.



Cet homme d'exception a dédié son existence tout entière, sacrifiant jusqu'à sa vie, pour voir notre parti émerger et rayonner au sein de la sphère politique de notre nation bien-aimée.



Toutefois, il est à déplorer que vous ayez assumé la responsabilité de non seulement manquer de respect à son égard, mais également de traiter avec un dédain flagrant, tous les braves militants qui lui témoignent reconnaissance, tout en demeurant loyaux envers les impératifs du devoir.

Votre attitude récurrente, marquée par un déficit de respect et de considération envers les dévoués « ABCDAJRES » de Saint-Louis, demeure tout simplement inacceptable.



Etant un des héritiers des valeurs et de la vision de Maître Cissé, je me trouve être à la fois témoin et victime de cette lutte interne, cette guerre fratricide au sein de laquelle aucune justification ne saurait être avancée.



Par conséquent, et dans un profond respect envers ces idéaux qui constituaient autrefois le cœur battant de notre engagement commun, je prends la décision douloureuse mais nécessaire, de me démettre de mes fonctions au sein du parti Alliance Pour la République (APR) et de la coalition BBY, qui ont, malheureusement, trahi les fondements sur lesquels reposait notre unité et notre vision partagée.



Je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de mes salutations les plus distinguées, tout en espérant que mes motivations puissent contribuer à une introspection constructive pour l'épanouissement et la prospérité de notre cher pays.











M. Elhadj Momar Dièye,

Coordonnateur comité APR Bayal Tendjiguéne, Sor, Saint- Louis

Conseiller départemental



Saint-Louis le 18 Decembre 2023.



