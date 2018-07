Politique de développement : Des élèves et étudiants de Matam en bloc derrière un «visionnaire» nommé Abdoul Doudou LY

L’Alliance des Elèves et Etudiants de Matam (AEEMA) est portée sur les fonts baptismaux. Elle a organisé une assemblée générale ce samedi 21 juillet à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour décliner son programme.



Cette alliance dont l’ambition est d’œuvrer pour le développement communautaire a déjà un parrain. Un Homme de vision, celui qui a été lauréat du prix ragnée de l’action sociale en 2017. Modeste, discret et très humble Abdoul Doudou Ly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, œuvre depuis plusieurs années avec engagement et détermination



Il apporte à la limite de ses moyens, soutien et assistance auprès des populations de sa commune Bokidiawé et par ricochet, celles de la région de Matam. Voila ce qui explique la motivation et l’engagement des jeunes qui ont décidé de s’unir autour de ce «grand visionnaire» pour reprendre leurs termes. Le but de l’AEEMA est de s’engager pour un développement local qui sans doute est le moteur principal du développement national. Ainsi, les membres de cette alliance ont décidé d’accompagner Abdoul Doudou Ly, dans sa politique de développement. Et, cela se passera par une forte mobilisation et un engagement déterminant autour du responsable politique de l’APR dans la région de Matam.



Ayant contribué à l’amélioration des services de santé à travers des dons de matériels et facilité l’accès à l’eau potable (forages et autres pompes) dans plusieurs villages de sa commune, Bokidiawé, les jeunes voient en lui, l’homme idéal pour mener leurs localités aux portes de l’émergence. Même s’il n’est investi jusque-là d’aucun poste de responsabilité, chose qu’il ne refuserait d’ailleurs pas, tant que cela profitera la communauté, M. Ly reste cet homme très ouvert aux jeunes et très sensible aux sorts de ses pairs, nous souffle un étudiant proche de lui.



Pour sa part, évoluant dans le secteur privé, Abdoul Ly s’est réjoui du choix porté sur sa modeste personne pour être le parrain de cette alliance des élèves et étudiants de Matam. L’ingénieur de formation a dans son discours invité les élèves et étudiants à mettre beaucoup d’énergie et une volonté maximale pour réussir dans leurs études qui selon lui doit être prioritaire. Il revient ainsi sur les propos du Président Macky Sall qui disait lors de la grande rentrée citoyenne que : «être jeune c’est une volonté, et c’est croire que tout est possible même si tout ne dépend pas totalement de vous».



Evoquant l’aspect politique, Abdoul Ly a tout de même demandé aux jeunes de s’impliquer dans l’élection présidentielle et les échéances communales de 2019 afin d’asseoir et de défendre les acquis de la politique du Président de la République, Macky Sall.



Après quelques rappels sur les actions du “mécène”, une séance de discussions avec les étudiants s’est tenue sur la politique de développement entreprise dans le département par M. Ly qui se réjoui encore une fois de pouvoir se rendre utile à la communauté qui l’a vu grandir.