Politiques et programmes de promotion de l’emploi des jeunes : Deux chercheurs révèlent les causes de leur inefficacité Deux chercheurs du Centre pour les politiques de développement (Cepod) et de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont restitué les résultats de leurs recherches sur la problématique de l’emploi des jeunes. L’étude intitulée Efficacité des politiques et programmes de promotion de l’emploi des jeunes au Sénégal révèle l’absence d’un mécanisme de coordination, le manque de suivi et évaluation…

L’emploi des jeunes demeure un défi majeur pour l’Etat du Sénégal. C’est dans ce contexte que l’expert Abdoulaye Dièye du Centre pour les politiques de développement (Cepod) et l’enseignant chercheur à L’Ugb Dr Thierno Malick Diallo ont mené une étude sur l’emploi des jeunes qui a ressorti les différentes contraintes qui font que les objectifs ne sont pas atteints.



Dans leur étude intitulée Efficacité des politiques et programmes de promotion de l’emploi des jeunes au Sénégal, ils se sont rendus compte que l’Etat fait des efforts dans la mise en place des structures de promotion, de la mobilisation des ressources et la formation des jeunes, mais ont constaté que toutes ces actions se révèlent inefficaces.



Sur la base des résultats de l’enquête conduite par la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe) et l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), MM. Dièye et Diallo sont allés plus loin, suivant une démarche quantitative et qualitative en donnant la parole à tous les acteurs qui interviennent autour de la sphère de l’emploi des jeunes au Sénégal.



Au cours de l’étude, le premier constat qui a été fait est «l’absence d’un mécanisme de coordination au niveau institutionnel». C’est-à-dire une politique de référence sur laquelle toutes les structures concernées par l’emploi des jeunes se basent.



«Manque de leadership institutionnel»



Le deuxième constat fait par les chercheurs est relatif au manque de leadership institutionnel. Beaucoup de structures comme l’Anpej, le 3Fpt interviennent dans la problématique de l’emploi des jeunes, mais «il n’y a pas une seule qui se dégage comme étant le leader institutionnel chargé de la coordination, du suivi de ce qui est en train d’être fait».



Le troisième constat est le manque de suivi et évaluation pour prendre en charge l’efficacité de la mise en œuvre des orientations de l’Etat, qui met des moyens dans ce secteur, mais il est ressorti que l’évaluation reste un maillon faible de ce dispositif d’intervention.



L’autre remarque est que beaucoup de personnes handicapées ou vulnérables se sentent plus ou moins exclues du dispositif. En termes de recommandations, les deux chercheurs ont proposé d’abord au niveau stratégique, la mise en place d’un «observatoire de suivi de l’emploi».



L’élaboration d’une politique de l’emploi, dans le cadre de la politique globale de développement, plus spécifiquement dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur privé avec ses 21 filières prioritaires. Il y a également des recommandations plus opérationnelles allant dans le sens d’une meilleure fonctionnalité des structures, d’un plus important financement et l’adéquation entre la formation et l’emploi au Sénégal.

