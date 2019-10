Pollution de l’eau à Saint-Louis: Les populations de Bango exposées à toutes sortes de maladies

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Bango à Saint-Louis n’en peuvent plus de boire l’eau polluée, impropre à la consommation. Les herbes aquatiques ont encore pris possession depuis des mois, de leur source d’eau.



« Depuis des années, nous avons remarqué des dégradations de l’eau. Il y a des herbes aquatiques qui ont poussé dans l’eau, qu’on appelle souvent ‘’gnanth’’ et qui ont dégradé toutes les eaux du fleuve. Cette eau n’est pas bonne. Nous avons des cas de bilharziose, de diarrhée, et d’autres maladies de la peau qui touchent toute la population de Dakar Bango », dénonce Mandoye Mbaye leur porte-parole.



Selon lui, « les pêcheurs n’ont plus la possibilité de prendre du poisson. Si tu mets ton filet, ce sont ces herbes aquatiques qui viennent boucher les mailles et tu n’auras pas de poisson, mais seulement ces plantes. Ce qui tue le poisson peut tuer l’homme ».



Toutefois, ces populations interpellent le président de la République et son gouvernement de leur venir en aide.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos