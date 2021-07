Pollution, infrastructures défaillantes, doléances ignorées: Des populations de Mbao manifestent demain « De nombreux maux ont été soulevés depuis et jusqu'à présent, aucune solution concrète et durable n'a été apportée par les autorités compétentes à divers niveaux. Entre autres, nous pouvons évoquer la pollution à petit Mbao, le Marigot de Mbao, avec ses ponts qui menacent de s'écrouler, l'histoire de la forêt classée de Mbao, le problème des routes et tant d'autres maux », alerte la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao, qui a décidé d’organiser une marche, ce vendredi 09 juillet 2021, à partir de 15h, pour exprimer son ras-le-bol.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

Depuis plus d'un an maintenant, la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao, et à sa suite d'autres Plateformes et mouvements, s'activent pour le bien-être des populations et se battent pour l'intérêt de la commune de Mbao.



« Après maintes audiences, dialogues, et correspondances avec certaines autorités, le constat amer qui en résulte est que Mbao est royalement Ignoré et snobé de tous bords. Fait récurrent que nous condamnons fermement. Le dernier en date, remonte au 04 Juin 2021, où nous avons adressé une demande d'audience à M. Le Ministre Oumar Guèye pour discuter des problèmes afférents au Marigot. Malheureusement, il n'a même pas daigné nous répondre », disent-ils dans un communiqué reçu.



Forte de tout cela, la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao, de concert avec les autres plateformes et mouvements dans la commune ont décidé d'aller à l'étape supérieure, avec l'organisation d'une grande marche communale avec tous les Mbaois, sans distinction aucune, afin de se faire entendre par qui de droit.



« Cette marche aura lieu ce vendredi 09 juillet 2021 à partir de 15h00. Elle partira de Petit Mbao (le marché), vers le rond-point Grand Mbao, puis tableau SIDAK, Tally carreaux KMF-Pharmacie pour se terminer à KMF-Arrêt Djoumadji, où une importante déclaration sera faite par le Coordonnateur de la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao. Toute la presse nationale et internationale est conviée à cette importante activité », conclut le document.



Communiqué signé :

Plateforme pour le Développement Durable de Mbao

Commune de Mbao Suggestions

Mouvement Mattal

T'es de Zac Mbao



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos