Polyarthrite rhumatoïde: Une maladie coûteuse qui s’attaque aux articulations, aux muscles…

Douleurs au niveau des articulations, des muscles, des maux de tête, une sensation de fatigue continue. Tout ceci fait que les malades ne peuvent pas se lever de leur lit avant 11h. Il faut attendre que les rayons du soleil tapent fort. Ce sont là les signes de la polyarthrite rhumatoïde. Selon la présidente de l’association polyarthrite rhumatoïde Sénégal, Dédé Didi, c'est ce que l'on appelle le déverrouillage matinal. «Avant 7h, les articulations sont difficiles à mouvoir et au bout d'un certain temps, si la maladie n'est pas diagnostiquée ou traitée, les membres commencent à se déformer de l'intérieur. Cela peut survenir à n'importe quel endroit du corps où se trouve une articulation», indique Didi. « Elle se manifeste par des douleurs d'un seul côté. Cela peut aussi être une crise généralisée, la plupart du temps elle atteint la dentition. Nous avons beaucoup de malades qui ont perdu leurs dents ou qui ont la carie sévère. Parfois la maladie entraîne des infections extrêmement douloureuses», explique-t-elle.



Selon elle, ce sont des douleurs qui ne s'arrêtent jamais malgré la prise de médicaments. «Les malades suivent des traitements à vie avec des analyses tous les trois mois et des rencontres avec le médecin traitant», renseigne Mme Didi. Interpellée sur le nombre de personnes qui souffrent de cette pathologie, Dede Didi souligne qu’au Sénégal, l'Ansd ne s'est pas penchée spécifiquement sur la polyarthrite rhumatoïde. «Il y a des barrières pour accéder à l'information et la plus criarde, c'est l'absence de diagnostic. Les malades membres de l'association, pour la plupart, sont diagnostiqués tardivement c'est-à-dire à l'apparition des déformations. Faute de rhumatologues dans les régions, il n’y a que des médecins internistes çà et là», regrette-t-elle. L’approvisionnement en médicaments pose un réel problème La présidente de l’association polyarthrite rhumatoïde Sénégal ajoute qu’avec le manque de rhumatologues, il est difficile de diagnostiquer la maladie. « C'est pourquoi nous faisons un plaidoyer en faveur de l'insertion du diagnostic de la polyarthrite dans le curriculum universitaire des étudiants en médecine », suggère-t-elle.



En ce qui concerne la prise en charge de la maladie, la présidente de l’association estime qu’elle est très coûteuse. « Les malades n'ont pas de couverture maladie universelle, la plupart d'entre eux perdent leur boulot à cause de la polyarthrite rhumatoïde, ce qui entraîne le manque de moyens pour se soigner », indique-t-elle. Elle renseigne qu’hormis une prise en charge coûteuse, il y a aussi l’approvisionnement de médicaments qui pose un problème majeur aux patients. Pour ce qui est de la tranche d’âge la plus touchée, elle soutient qu’il y a des malades de moins de 17 ans jusqu'à plus de 65 ans. «Il existe aussi une polyarthrite juvénile qui atteint les enfants en bas âge», annonce-t-elle

L’As