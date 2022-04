Ponction sur leurs salaires: des syndicalistes de la santé menacent de boycotter les vaccinations et...

Les ponctions qui seront opérées sur les salaires des agents de santé en grève risquent de radicaliser les syndicats et gripper le dialogue. Vice-président de «And Gueusseum», Sidiya Ndiaye soutient qu’ils ne sont pas ébranlés par cette mesure du ministre de la Santé parce qu’ils se sont préparés à toutes les éventualités. Il rappelle que la décision est conforme à la loi. Le syndicaliste va plus loin en invitant le ministre de la Santé à user de tous les moyens dont il dispose. Toutefois, Sidiya Ndiaye exige des autorités de la même manière qu’elles sanctionnent les fautes, qu’elles respectent autant les droits des travailleurs. Il promet que les blouses blanches ne lâcheront rien jusqu’à la satisfaction de leurs doléances.



Le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT3S), Cheikh Seck, est plus radical. Il promet une riposte à la hauteur de l’affront. Le syndicaliste réplique au ministre de la Santé en soutenant que les agents dont les salaires seront ponctionnés vont boycotter les vaccinations en plus de la rétention des informations. C’est dire qu’on file tout droit vers un rude bras de fer entre les travailleurs et le ministère de la Santé. N’empêche, Cheikh Seck rassure qu’ils seront autour de la table de négociation mardi prochain, informe L'As.

