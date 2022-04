Pont Nelson Mandela de Foundiougne : Voici les nouveaux tarifs revus à la baisse

Désormais, le passage est gratuit pour les piétons, qui payaient chacun 200 francs CFA pour emprunter le bac que remplace le pont Nelson Mandela. Pour les motocycles, le péage, de 400 francs CFA au début, est maintenant de 200 francs CFA.



Les véhicules particuliers et les taxis déboursent 1 000 francs CFA, soit une baisse de 500 sur les précédents tarifs. Les voitures 4x4 doivent payer 1.500 francs, contre 2.000 auparavant.



Le prix du péage pour les minibus et les fourgonnettes, qui bénéficiant d’une réduction de 1 000 francs CFA, est désormais de 2.000. Les bus paient les droits de péage à 2 500 francs CFA, avec une réduction de 500, tandis que les camions et les véhicules spéciaux déboursent 10 000 francs CFA, contre 15 000 auparavant.



emedia