Pont de Farafégny : l'achèvement des travaux prévu 'd'ici fin 2018'

Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé la mise en service prochaine du pont de Farafégny, sur le fleuve Gambie, avec l’achèvement des travaux attendu d’ici à la fin de l’année.



"Nous avons constaté avec bonheur que les travaux avancent et que tout se passe très bien. Nous avons l’assurance que d’ici à la fin de l’année, le pont sera réceptionné", a-t-il déclaré, à l’issue d’une visite effectuée lundi sur le chantier du pont avec son homologue gambien Baye Lamine Diop.



La construction de cet ouvrage a nécessité un financement de près de 50 milliards de francs CFA, provenant principalement de la Banque africaine de développement, a-t-on appris sur place.



Il devrait mesurer 942 mètres à l’issue des travaux et va enjamber le fleuve Gambie pour mieux faciliter la circulation entre les deux pays frontaliers.



"Il s’agit du premier ouvrage sous-régional dont l’exécution est partagée par nos deux pays. C’est un financement conjoint. Nous avons emprunté les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser cet ouvrage à vocation sous-régionale", a expliqué Abdoulaye Daouda Diallo.



Selon lui, cela "rentre parfaitement dans le cadre du désenclavement dans l’espace CEDEAO’’, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.



"Ce pont va être une des grandes charpentes du corridor devant relier Dakar Logos, capitale du Nigeria, en passant par Bissau et Conakry", a signalé Abdoulaye Daouda Diallo, avant d’ajouter : "Il s’agit d’un outil important dans le cadre des échanges commerciaux".













APS