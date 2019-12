Pont de l'Emergence : Un car rapide dérape, tue une dame et fait trois blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 20:01

Un car rapide, immatriculé DK 7015 B, en provenance de Liberté Six, a raté sa descente du pont de l'Emergence avant de heurter des piétons qui marchaient à côté de la route. Une dame a perdu la vie sur coup et trois personnes ont été gravement blessées.



D'après certains témoins, le chauffeur du car rapide tentait de dépasser un autre véhicule du même type avant de faire une sortie de route.

