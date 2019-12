Pont de l’Emergence: Une course-poursuite entre deux camions fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident sur Pont de l’Emergence, l’accident est survenu, ce matin, à hauteur de la passerelle qui fait face au stade Léopold Sédar Senghor.



Le choc est survenu quand deux camions frigorifiques se sont lancés dans une course-poursuite. Ils ont aussi touché un minicar et un véhicule particulier. Parmi les victimes figurent une femme et un agent de la société de gardiennage Sagam. L'accident a aussi fait 7 blessés graves.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos