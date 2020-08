Popenguine : Saisie de 20 kg de chanvre indien !

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

La brigade de surveillance territoriale de la gendarmerie de Popenguine a saisi 20 kg de chanvre indien dans la nuit du samedi au dimanche. D'aprés L'As, les deux trafiquants ont été arrêtés par les pandores qui avaient monté un checkpoint entre le village de Boukhou et de Bentégné. A. D. et B. N. qui étaient sur une moto croyaient échapper à la vigilance des forces de l’ordre.



Mais à leur grande surprise, ils sont tombés sur les gendarmes qui effectuaient un contrôle de routine. Après une fouille de la moto, les éléments de Popenguine ont découvert que le conducteur et son passager en provenance de Joal cachaient l’herbe prohibée d’une quantité de 20 kg. Les dealers ont été conduits à la brigade de Popenguine où ils ont été auditionnés par les enquêteurs. Après l’audition, les mis en cause ont été déférés hier au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour.

