Popenguine / Sécurité : 1 500 gendarmes déployés pour les besoins du pèlerinage marial Au total, 1 500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la 136ᵉ édition du Pèlerinage marial de Popenguine, qui prend fin ce lundi, dans le département de Mbour, à près de 70 kilomètres au sud de Dakar, a-t-on appris du lieutenant-colonel Alioune Diop, commandant de la Légion de Gendarmerie de Thiès. "APS"

“ La Gendarmerie nationale, comme pour les éditions précédentes, a déployé d’importants moyens pour une couverture sécuritaire du pèlerinage marial de Popenguine ” (18-20 mai), a indiqué le lieutenant-colonel Diop.



Selon lui, il a été mobilisé “ 1 500 gendarmes, 150 véhicules, vingt motos, vingt chevaux du groupement monté de la gendarmerie, deux ambulances médicalisées, six drones, ainsi que des véhicules d’hydrocarbure qui sont déployés sur Popenguine ”.



“ Ce dispositif est composé d’éléments qui sont situés sur les axes routiers qui mènent sur Popenguine et qui ont pour seule mission, de faciliter l’accès à Popenguine à tous les fidèles, mais également des éléments de la police judiciaire qui sont partout dans la ville, afin de faire face à toute sorte de criminalité ”, a-t-il précisé.



Le lieutenant-colonel Alioune Diop a par ailleurs invité tous les pèlerins, à “ bien veiller aux prescriptions du code la route et des consignes des éléments qui sont sur les axes routiers ”. Il leur a également demandé d’éviter de “ fréquenter la plage, dont l’accès est interdit ”.



