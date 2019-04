Population: le Sénégal comptera 16 209 125 habitants en 2019 Selon une enquête de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la population sénégalaise s’élevait à 15 726 037 habitants en 2018, rapporte "Source A". Une population composée de 49, 8% d’hommes et 50,2% de femmes. Selon le document 53,3% de cette population vit en milieu rural, contre 46,7% de citadins.

L’enquête relève toutefois de fortes disparités. La région de Dakar qui couvre 0,3% de la superficie du pays abrite 23, 1% de la population, soit une densité de 6637 habitants au km2. Par contre, Kédougou est la région la moins peuplée du Sénégal avec 1,1% de la population sénégalaise, soit 11 habitants au km2.



Toutefois, selon les projections de l’ANSD, la population sénégalaise passera à 16 209 125 habitants en 2019., avec 8 140 343 femmes, pour 8 068 782 hommes.

