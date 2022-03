Populations déplacées par la guerre : 4 sénégalais bloqués en Ukraine (emedia) Selon l’envoyé spécial d’Emedia déployé à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine pour suivre les populations déplacées par la guerre, il y a encore 4 Sénégalais en Ukraine. Ils attendent un éventuel corridor promis par Moscou pour être exfiltrés.

De plus en plus, la Pologne se mue en terre d’accueil pour des milliers de migrants qui tentent de fuir la guerre en Ukraine. Au moment d’écrire ces lignes, il y a 4 Sénégalais toujours bloqués en Ukraine. Mais, en attendant qu’ils trouvent une voie de secours, parce que la ville où ils se trouvent est sous occupation russe, ces Sénégalais restent en contacts permanents avec la représentation diplomatique résidente à Varsovie, la capitale de la Pologne.



Lundi, 7 mars 2022, les chiffres officiels étaient de 900 mille déplacés. Parmi eux, une cinquantaine de Sénégalais, selon toujours la représentation diplomatique, avec qui, l’envoyé spécial d’Emedia, Khalifa Diakhaté, a pris langue.



Parmi ces Sénégalais, il y a l’étudiant Babacar Mbaye. Il a pu quitter la ville d’Ivanov, près de la frontière avec la Pologne, pour se rendre en Allemagne où il compte finir son master. « J’ai quitté l’Ukraine vendredi 4 mars à 20h et je suis arrivé à Varsovie, le samedi 5 mars à 8h.



La traversée n’était pas trop difficile. Je n’avais eu pas de problèmes majeurs », a-t-il indiqué à l’envoyé spécial d’Emedia. Quid de la prise en charge ? « Elle est bonne. On est bien accueilli. Je félicite les autorités diplomatiques du Sénégal. On est bien pris en charge », a répondu l’étudiant.



Mais, pour Babacar Mbaye, cette guerre est une réelle perte. L’impact est énorme. « Ça fait mal cette guerre. Elle a tout gâché. Il ne me restait que trois mois pour finir mon Bachelor. Heureusement, j’avais déjà entamé mes préinscriptions pour aller poursuivre mon master en Allemagne. J’étais à Ivanov. C’est presque la frontière avec la Pologne. Tout se passait bien là-bas. J’étais le seul Sénégalais dans cette ville », a-t-il indiqué.



