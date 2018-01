Porokhane : Comment Serigne Mountakha a appris le décès de Serigne Sidy

Rappelé à Dieu à l’âge de 94 ans, le Khalife général des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, a été inhumé dans la nuit de mardi à mercredi à Gouye Mbind. Une immense perte qui a endeuillé toute la communauté mouride en particulier, et la oumma islamique en général. Et surtout, le nouveau khalife général, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, surpris par la mauvaise nouvelle alors qu’il était dans sa retraite spirituelle de Porokhane (Kaolack), située à une cinquantaine de kilomètre de Touba.



Avisé vers les coups de 20 h, serigne Mountakha Bassirou Mbacké a aussitôt rallié la ville sainte où l’attendaient les proches du défunt pour la prière mortuaire qu’il devait diriger. Aux environs de 1h30 du matin, Serigne Mountakha est arrivé à sa résidence de Darou Minam, à l’entrée de Touba, où il a été rejoint par quelques dignitaires mourides et autorités locales parmi lesquelles Ahmadoul Mbackiou Faye, représentant du khalife des mourides à Dakar. D’où il a rallié Touba.



Puis, ce beau monde attristé s’est dirigé vers la localité de Mbacké Bari où se trouvait la dépouille du khalife. D’ailleurs, c’est dans cette localité abritant la seconde résidence du défunt, que Serigne Mountakha a dirigé la prière mortuaire. Ensuite, l’inhumation a été faite à Gouye Mbind où une foule immense a failli gâcher l’enterrement.









