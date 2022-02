Porokhane : Le dahira mouride de la Présidence de la République reçu à Porokhane par le Khalife. En prélude de la commémoration du Magal de Porokhane édition 2022, le dahira de la Présidence de la République a effectué une «Ziarra» à la cité religieuse de Sokhna Mame Diarra Bousso. Depuis quelques années , ce Dahira n'a pas effectué un déplacement aussi important auprès du Khalife Général des Mourides à cause de la pandémie du coronavirus.

C'est dans la ville sainte de Porokhane que se trouve le Mausolée de la vénérée et sainte mère du Fondateur du Mouridisme en l'occurrence Cheikhoul Khadim ou le Serviteur du Prophète ( PSL ) . Cette ville accueille chaque année, des milliers de fidèles dans le but de la rendre hommage par des actions de grâces et de dévotion.





Cette année, le Dahira de la Présidence a été reçu par le Vénéré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife Général des Mourides. Qu'ALLAH (swt) lui prête encore longue vie, et lui facilite sa noble mission dans l'humanité .



Les membres très satisfaits par l'hospitalité, la diplomatie et l'esprit "berndeh" dans la résidence de Serigne Moussa Nawel Mbacke à Porokhane , n'ont pas manqué de formuler et de recueillir des prières pour leur famille et le Sénégal . Au moment où le Président Macky Sall est investi à Addis-Abeba comme nouveau Président de l'Union Africaine, le dahira de son palais est reçu dans la ville sainte de Porokhane par le Khalife Général des Mourides. Quelle belle coïncidence !



L'occasion aidant, les membres n'ont pas manqué de formuler des prières pour une réussite totale dans cette nouvelle mission africaine du Chef de l'État . Car le Président Macky a reçu le même jour la couronne pour diriger l'Union Africaine pour une durée d'une année. Ils ont aussi profité de cette rencontre pour informer le Khalif de cette bonne nouvelle coïncidant avec leur ziar pour une Afrique plus prospère et un Sénégal émergent .



Serigne Mountakha Mbacke s'est réjoui de cette ziarr et de cette nouvelle. Il a formulé des prières ardentes et pieuses pour la délégation présidentielle.



Par ailleurs, ce weekend coïncidant les derniers jours d'audience en groupe avant le Magal , c'est pour cela qu'il y avait du monde fou dans la résidence de Serigne Mountakha Bachir en face de la grande mosquée Porokhane .



Cela n'a pas découragé les membres du Dahira qui ont bien été écoutés par le Khalife. Serigne Mountakha a formulé des prières pour ces employés du palais présidentiel. Leur abnégation et le travail qu'il effectue pour le peuple sénégalais, sont salués à juste titre.















