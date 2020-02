Porokhane: Serigne Mountakha a reçu Dr Babacar Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 18:43

Le Dr Babacar Diop a été reçu ce week-end, par le Khalife général des mourides. Cette rencontre entre le leader des Fds et Serigne Mountakha entre dans le cadre d'une tournée politique nationale, initiée par le jeune leader. Point de départ: Touba et Porokhane.



"Le choix porté sur ces deux localités se justifie par le soutien que le leader de FDS a reçu de la communauté mouride durant son séjour carcéral. En prison, Dr Babacar Diop a reçu la visite d'une délégation envoyée par Touba. Des récitals de coran étaient également effectués les vendredis dans plusieurs mosquées de Touba pour sa libération", souffle-t-on.



Justement, face à la presse à Touba, Dr Diop s'est encore offusqué du maintien en prison, de son camarade de lutte, Guy Marius Sagna.



"Dans un État normal, on ne m'aurait pas libéré et gardé en prison Guy Marius. Nous sommes au même degré de responsabilité dans cette affaire. Nous avons tout fait ensemble, de la conception à l'exécution. Nous exigeons sa libération", a clamé Diop.



Se prononçant sur les faits saillants de l'actualité, Dr Babacar Diop se dit contre "toute idée qui consiste à donner un statut spécial à Dakar, pouvant conduire à la nomination de son maire". Pour lui, "les Dakarois ne l'accepteront pas".



