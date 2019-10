Port Autonome de Dakar: Encore un saisie record de drogue d’une valeur de 3 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

La bataille contre la circulation de la drogue dure au Sénégal est loin d’être gagnée. Après la saisie il y a quelques semaines, de plus d’une tonne de cocaïne, au Port autonome de Dakar, une nouvelle prise vient d’être faite ce mardi, en début de soirée, par les services douaniers. C’est toujours au Port de Dakar, cette fois-ci, au parc de Dakar Terminal, appelé « Parc Maguèye », que l’opération a eu lieu.



Selon le bureau des Relations publiques et de la Communication des Douanes, un véhicule 4X4, de marque Kia, modèle Sorento, en provenance d’Anvers (France), en transit vers la Gambie, a été utilisé par les trafiquants qui y avaient chargé 43 plaquettes de cocaïne d’un kilogramme chacune.



« La saisie a été faite par l’unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC) commandée par le Colonel Abibou Diallo et rattachée à la subdivision des Douanes de Dakar Port. La valeur estimée de la drogue saisie s’élève à 3 milliards F CFA », soulignent le service en charge de la Communication des soldats de l’économie, qui précise également que, de concert avec tous les services compétents en matière de lutte contre le trafic international de drogue (OCRTIS et Police scientifique) et autres Forces de défense et de sécurité « pour déterminer la provenance réelle de la drogue, les investigations ont commencé pour rechercher, retrouver et interpeller les trafiquants.»



Par ailleurs, le Directeur général des Douanes, Oumar Diallo, accompagné de certains de ses collaborateurs, s’est rendu sur place pour féliciter les agents. L’enquête suit son cours et l’on annonce déjà que le « Parc Maguèye » sera passé au peigne fin dans les prochaines heures.











Avec emedia.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos