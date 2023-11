Port Autonome de Dakar : Le mot d’ordre de grève levé

Le collectif des commerçants, des transitaires et transporteurs de conteneurs a annoncé la levée de son mot d’ordre de grève au port autonome de Dakar ce vendredi. Ce qui a été possible après plusieurs négociations sur plusieurs plans, précise Senenews.



En grève ces derniers jours pour réclamer la suppression des rubriques non homologuées sur la facturation, la suppression de la facture de surcharge, la mise à disposition de la facture 72 heures avant l’arrivée du navire, la décongestion du port, entre autres, le collectif des commerçants, des transitaires et transporteurs de conteneurs a finalement de lever son mot d’ordre, ce vendredi.



Une grève qui a été interrompue suite à des discussions avec le DG du port, le DG de la Douane et le PDG de DP World, qui a pris un avion privé pour venir à Dakar. « Les acteurs du port estiment que les engagements pris par Mbaye Ndiaye, Mountaga Sy et le patron de DP, répondent aux revendications formulées », révèle une source de Dakarposte.