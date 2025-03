Port Autonome de Dakar : Quand l’alarmisme médiatique masque la réalité L’agitation autour des récents chiffres du Port Autonome de Dakar (PAD) illustre une réalité bien plus préoccupante que les chiffres eux-mêmes : la facilité avec laquelle une partie de l’opinion publique et des médias cède à l’alarmisme, sacrifiant ainsi l’analyse rigoureuse sur l’autel du sensationnalisme. Les données publiées par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ont déclenché une avalanche d’interprétations biaisées, donnant une image erronée de la situation économique du port.

« Pourtant, une lecture lucide et approfondie des tendances de fond révèle une dynamique de croissance et d’innovation, loin des scénarios catastrophistes que certains voudraient imposer.



D’abord, les chiffres sont sans appel. En 2024, le trafic global de marchandises a progressé de 8 %, atteignant 24,2 millions de tonnes contre 22,4 millions l’année précédente. Le nombre de navires accostant au port a suivi cette tendance avec une augmentation de 6 %, et le trafic de conteneurs a lui aussi enregistré une hausse de 4 %. Autant d’indicateurs qui attestent de la résilience et de l’adaptabilité du port dans un contexte où les flux commerciaux mondiaux sont marqués par des transformations majeures.



Ces chiffres démontrent sans équivoque une gestion efficiente, axée sur l’optimisation des capacités portuaires et une stratégie économique diversifiée. Ces données positives viennent renforcer les indicateurs financiers clés tels que le chiffre d’affaires et les bénéfices du port, confirmant ainsi une gestion performante fondée sur l’innovation managériale.



Alors, pourquoi cet alarmisme ? Pourquoi cette volonté manifeste de peindre un tableau sombre d’une infrastructure qui se modernise et améliore ses performances ? L’explication dépasse les seuls chiffres. En révélant l’existence passée de "conventions de complaisance" entre le PAD et certains médias, le Directeur Général Waly Diouf Bodiang met en lumière une pratique déplorable : celle d’une certaine presse parfois plus soucieuse de privilèges que d’objectivité.



La fin de ces arrangements a visiblement suscité une fronde parmi certains organes de presse, prompts à adopter une posture critique dénuée de fondements solides. Ces attaques en règle pourraient traduire une difficulté à accepter une nouvelle gouvernance fondée sur la rigueur et la transparence. Toutefois, il est légitime qu’une presse libre interroge la gestion des infrastructures publiques, mais encore faut-il que cette démarche repose sur des faits et non sur des rancœurs ou des intérêts contrariés.



Le développement du Port Autonome de Dakar est un enjeu stratégique pour le Sénégal. Il s’inscrit dans une dynamique de compétitivité sous-régionale où les hubs portuaires doivent sans cesse se réinventer pour répondre aux défis du commerce international. Le PAD, sous sa nouvelle gouvernance, a fait le choix de l’optimisation de ses capacités et d’une gestion alignée sur des standards d’excellence. Plutôt que de s’attarder sur des analyses biaisées, il est temps de reconnaître les avancées réelles et les perspectives prometteuses de cette infrastructure vitale pour l'économie nationale.



L’heure n’est pas à l’alarmisme mais à la reconnaissance des performances tangibles du Port Autonome de Dakar. Plutôt que de s’attarder sur des interprétations erronées, il est temps de saluer une gouvernance tournée vers l’avenir. Le PAD n’est pas en crise : il se transforme, s’adapte et se renforce, porté par une nouvelle stratégie managériale qui impose un standard de rigueur opérationnelle. Une évolution que certains devront apprendre à accepter."



Cheikh Seck

Conseiller en Stratégies – Montréal

cheikhseck313@gmail.com





