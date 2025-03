Port Autonome de Dakar : Une croissance de 6 % du trafic global notée en 2024, malgré des fluctuations mensuelles Le Port Autonome de Dakar (PAD) a tenu à apporter des précisions sur les récentes publications concernant l'évolution de ses activités en 2024. Selon les informations rapportées par rts.sn, malgré une baisse mensuelle de 17,1 % en décembre, due à des facteurs conjoncturels, le trafic global des marchandises a enregistré une croissance annuelle de 6 %. Cette progression confirme le rôle stratégique du port dans l'économie du Sénégal et de la sous-région.

Les fluctuations de fin d'année s'expliquent principalement par :

- Un ralentissement temporaire du commerce maritime international, influencé par des tensions géopolitiques et des perturbations logistiques.



- Des variations saisonnières propres au secteur portuaire, notamment une baisse des volumes en fin d'année en raison des cycles d’approvisionnement.



Toutefois, ces baisses ponctuelles ne traduisent pas une tendance structurelle. En effet, le trafic portuaire a progressé de 8 % en 2024, atteignant 24 millions de tonnes, porté par une forte dynamique des exportations et du trafic de conteneurs.



Performances notables en 2024



- Exportations en forte hausse : 5 millions de tonnes exportées en 2024, contre 3 millions en 2023, soit une augmentation de 68 %.



- Trafic de conteneurs en progression : 881.289 conteneurs traités en 2024, contre 848.276 en 2023, marquant une hausse de 4 %.



- Activité maritime dynamique : 3.000 escales de navires enregistrées en 2024, contre 2.900 en 2023, soit une augmentation de 6 %.



Face aux défis futurs, le PAD a déployé des réformes stratégiques et lancé des projets d’envergure, dont le projet Ndayane, visant à faire du Sénégal, un hub maritime incontournable d’ici 2030.



Le PAD encourage les médias et le public à consulter les données officielles de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), afin d'éviter toute interprétation erronée. Comme l'indique rts.sn, l’institution réaffirme son engagement en faveur de la transparence, du développement économique et de l’intégration régionale.



