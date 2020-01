Port : Le mot d'ordre de grève des transporteurs, levé

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Les transporteurs officiant au niveau du Port de Dakar ont finalement levé leur mot d'ordre de grève. Leur mouvement d'humeur fait suite à l'application du règlement 14 de l’Uemoa.



Ce lundi, suite aux négociations engagées avec les ministres Alioune Ndoye, Me Oumar Youm et les acteurs portuaires, ils ont rangé la hache de guerre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos