Port autonome de Dakar : 725 contrats à durée déterminée suspendus, selon Birame Souleye Diop

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a signalé, lundi, à Dakar, la ‘’suspension’’ de 725 contrats à durée déterminée (CDD) au Port autonome de Dakar et plusieurs licenciements de travailleurs dans un projet placé sous la tutelle de son ministère, informe l'Aps.



‘’Le compte rendu de l’inspection du travail montre qu’il y a eu seulement deux cas de licenciement pour faute lourde’’, a précisé d’abord M. Diop lors d’une séance de l’Assemblée nationale consacrée à des questions d’actualité destinées aux membres du gouvernement.



Répondant à une question du député El Hadji Guèye, un membre du groupe Pastef (majorité), M. Diop a parlé ensuite de ‘’725 contrats à durée déterminée’’ ayant fait l’objet d’une suspension au Port autonome de Dakar, indique la même source.



Birame Souleye Diop annonce que des contrats à durée indéterminée (CDI) ont été ‘’résiliés’’ dans un projet placé sous la tutelle du ministère qu’il dirige.



Ces CDI ne sont pas conformes aux ‘’règles et procédures’’ dudit projet, selon M. Diop.



D'aprés toujours l'APS, le député Pape Djibril Fall (non-inscrit) a estimé que la réponse du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines était ‘’contraire aux dires’’ des personnes concernées par la résiliation de ces contrats.



Ces ‘’licenciements’’ sont ‘’dits politiques, ce qui montre bien qu’il s’agissait de recrutements politiques’’, a argué le Premier ministre, Ousmane Sonko, en intervenant au débat entre les membres du gouvernement et les députés.