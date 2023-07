Port autonome de Dakar : L’activité connaît une hausse de 27,2% au mois de mars 2023

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que l’augmentation des embarquements est induite par le rehaussement de ceux des phosphates (+66,4%), des marchandises diverses (+59,6%) et des produits de la mer (+3,1%).



S’agissant des débarquements, la situation est due à la progression de ceux des produits de la mer (+42,9%), des marchandises diverses (+21,2%) et des hydrocarbures raffinés (+7,1%), mais amoindrie par le recul de ceux du pétrole brut (-3,8%).



Par rapport à mars 2022, la même source fait savoir que l’activité portuaire du Port autonome de Dakar a ralenti de 5,2%.



