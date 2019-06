Port de Dakar: Importante saisie de cocaïne en provenance du Brésil

La Douane sénégalaise a saisi ce mercredi 26 juin 2019 à 2H 30mn du matin, 238 Kg de cocaïne au Môle 1 du Port de Dakar.



Selon un communiqué, la drogue a été découverte dans 4 véhicules, dans un lot de 24 Renault neufs sur un bateau venant du Port de Paranagua (Brésil) et à destination de Luanda (Angola).



"La drogue est certifiée être de la Cocaïne par les services compétents. Actuellement, l’équipe Cynophile de la Douane continue les investigations sur place et la procédure est en cours pour passer au peigne fin tous les véhicules du lot", note la source, sans plus de précisions sur les convoyeurs ou les propriétaires de la marchandise prohibée.

