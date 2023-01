Port de Dakar - Mountaga Sy enrôle 2 000 nouveaux jeunes dockers

Ce mercredi, au Grand Théâtre, 2000 jeunes feront leur début de carrière professionnelle comme dockers au Port autonome de Dakar. La cérémonie présidée par le Premier ministre Amadou Bâ, sera l’aboutissement d’une vision déroulée par nouveau le Directeur général Mountaga Sy, qui participe au renforcement des politiques publiques du Président Macky Sall, sur la question de l’emploi des jeunes et de la lutte contre le chômage des jeunes.



Juste dans le sillage de sa nomination le 28 septembre 2022, en remplacement de Aboubacar Sédikh Bèye, Mountaga Sy s’était rendu compte que le rythme et la cadence imprimés à l’activité portuaire, souffrait d’un manque de main-d’œuvre. Notamment dans le secteur des dockers puisque le Plan d’urgence avait fait de sorte qu’il n’y avait plus aucun bateau en rade dans les eaux portuaires. Pour remédier à cette pénurie de main-d’œuvre, Mountaga Sy avait lancé un projet de recrutement de 2000 jeunes dockers, rapporte "Le Témoin".



Près de 3000 jeunes avaient répondu à l’appel à candidatures suite à une demande formulée par une entente entre la direction générale, le Syndicat des Auxiliaires de Transport du Sénégal (SATS) et le Syndicat des Entreprises de Manutention des Ports du Sénégal (SEMPOS). 2000 jeunes sélectionnés après des tests d’aptitude physique rigoureuse, ont commencé à subir une formation des circuits ou trajectoire des curricula du docker.



Depuis le 2 janvier 2023, les 2000 jeunes, par cohortes de 80, subissent une formation en relation avec le 3 FPT (Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique) et le Centre de Formation aux Métiers Portuaires et à la Logistique (CFMPL). Ce mercredi, Mountaga Sy mettra les petit plats dans les grands pour marquer l’événement, surtout avec la prestation d’une grande star de la musique sénégalaise.