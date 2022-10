Port de Dakar: Mountaga Sy impressionne et revient à l’ancienne direction

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Octobre 2022 à 12:39

L’adage wolof dit que « tchin sou nare nekh sou bakhe xeeñ ». En tout cas, ce ne sont pas les portuaires qui nous démentiront puisqu’ils sont soumis à un train d’enfer par leur nouveau directeur général Mountaga Sy. Ce dernier, nommé le 29 septembre, n’a pas encore bouclé un mois dans la fonction mais donne déjà l’impression d’avoir toute sa vie été un portuaire. Il maitrise déjà le discours portuaire qui est si particulier mais surtout il sait comment résoudre la question majeure qui est la décongestion du Port, révèle LeTémoin.



En effet, samedi dernier, il a lancé une grande opération de désencombrement qui a duré de minuit jusqu’à …6 heures du matin. Si, à la fin, certaines de ses collaborateurs trainaient les pieds, Mountaga Sy affichait une forme physique impressionnante. Rien que la nuit du samedi 15 octobre, il s’est attaqué au Mole 4, tout ce qui trainait sur les lieux a été enlevé et expédié à Diamnadio. L’APROSI a accepté de mettre 09 hectares à la disposition du Port sur la plateforme de Diamniadio, une plateforme sécurisée et sous douane. Du coup, près de 5 ha de terre-pleins ont été libérés permettant de garantir la fluidité du trafic à l’intérieur du port.





Ainsi durant toute la nuit du samedi 15 octobre, une cohorte de plus d’une dizaine de camions-plateau s’est ébranlée vers le site de Diamniadio avec à bord une importante quantité de marchandises enlevées sur le site du môle 4 de la zone nord du port de Dakar. Cette opération de libération d’espaces et de désencombrement s’est poursuive sur toutes les zones (nord comme sud du port de Dakar) durant toute cette semaine. Et tenez-vous bien, le Dg Mountaga Sy s’arrangeait avec son emploi du temps surbooké pour se rendre dans les zones de désencombrement afin de vérifier l’effectivité de la continuité des travaux. En termes de travaux, l’ancienne et célèbre direction générale logée au Terminus Leclerc fait peau neuve depuis quelques jours. Mountaga Sy a préféré revenir s’installer dans ces lieux contrairement à son prédécesseur qui avait érigé son quartier général à l’immeuble St-Michel à côté du célèbre collège éponyme.



Ndèye Fatou Kébé