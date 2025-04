Port de Dakar et Douanes : Vers un partenariat renforcé pour moderniser la plateforme portuaire Le Port autonome de Dakar (PAD) et l’Administration des Douanes sénégalaises s’engagent dans une dynamique de collaboration renforcée, marquant une étape importante dans la modernisation et l’optimisation des performances du secteur portuaire national. Ces deux entités, considérées comme les piliers de l’économie sénégalaise, entendent structurer leur interdépendance à travers un partenariat stratégique approfondi.

« C’est une administration fusionnelle, une véritable communauté de destin », a déclaré Waly Diouf Bodian, directeur général du PAD, en soulignant le lien indissociable entre les deux institutions. En effet, le port de Dakar génère à lui seul 95 % des recettes douanières du pays, ce qui témoigne de leur rôle complémentaire dans le développement économique du Sénégal.



Parmi les mesures concrètes annoncées : la mise en place d’un comité conjoint pour superviser l’arraisonnement des navires sur les lignes régulières, la signature prochaine d’un protocole d’accord visant à mutualiser les moyens humains et techniques, ainsi que des visites d’intégration sur le site stratégique du port de Ndayane.



Pour Waly Diouf Bodian, l’ambition est de bâtir un écosystème portuaire à la fois résilient, efficace et attractif, à même de soutenir la croissance et d’assurer un positionnement régional de premier plan pour le Sénégal.



