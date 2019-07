Port de Dakar: la drogue saisie estimée à 50 milliards FCfa C’est le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, lui-même, qui donne l’information. « le montant de la drogue saisie est estimé à 50 milliards FCfa», a confié, le ministre, à l’issue d’une visite au Port, hier, dans des propos rapportés par "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

« Pour cette dernière saisie, le commandant du navire (Italien), et des passagers, dont deux personnes de nationalité allemande, ont été arrêtés et seront présentés aux autorités judiciaires du pays pour que justice soit faite. Nous allons faire des investigations pour voir les réseaux de narcotrafiquants qui sont derrière ce trafic », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos